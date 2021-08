Λασιθίου

Κρήτη - Επίθεση σε μετανάστες: “Θρίλερ” με τα εντάλματα σύλληψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απρόσμενη τροπή στην υπόθεση του ξυλοδαρμού 13 αλλοδαπών εργατών.

Αίσθηση προκάλεσε η δικαστική ανατροπή στην υπόθεση των 7 κατηγορουμένων για την επίθεση κατά αλλοδαπών εργατών γης στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των 7 ανακλήθηκαν, αφού - όπως δήλωσε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης στο cretalive.gr - το δικαστικό συμβούλιο Λασιθίου συνεδρίασε εκτάκτως την Δευτέρα και κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη για λόγους δικονομικούς.

Ωστόσο, την Τρίτη εκδόθηκαν νέα εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές, προκειμένου να ξεπεραστεί το δικονομικό εμπόδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα εντάλματα παραμένουν σε ισχύ και για τους επτά νεαρούς κατηγορούμενους.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 11ης Αυγούστου, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο σπίτια, όπου διέμεναν συνολικά 13 αλλοδαποί, στους οποίους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προξένησαν φθορές σε έπιπλα, ενώ αποχωρώντας πυροβόλησαν πέντε φορές στον αέρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων της επϊθεσης, οι δράστες πυροβολούσαν και τους χτυπούσαν με απίστευτο μένος, ακόμα και στο κεφάλι. Εκείνοι ούρλιαζαν, προσπαθούσαν να αμυνθούν και να προστατευθούν, όμως οι δράστες απτόητοι, έσπαγαν, γρονθοκοπούσαν, κλωτσούσαν, με ειρωνείες και απειλές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε Κερατέα - Λαύριο: συγκλονιστικές μαρτυρίες στο οδοιπορικό του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός - Λινού: Το σύνδρομο post covid επηρεάζει ακόμα και παιδιά (βίντεο)

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: η ΚΥΑ για την ενίσχυση σε εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι