Κορονοϊός - έγκυος στην Πάτρα: Γέννησε με καισαρική και διασωληνώθηκε

Το μωρό μεταφέρθηκε σε θερμοκοιτίδα. Ποια η κατάσταση της υγείας του παιδιού και της μητέρας.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών η γυναίκα που νόσησε από κορονοϊό ενώ βρισκόταν στον 7ο μήνα της κύησής της.

Η 32χρονη γυναίκα υποβλήθηκε την Τρίτη σε καισαρική τομή, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της και σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό, ένα αγοράκι βάρους ενός κιλού και 600 γραμμαρίων, είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε σε θερμοκοιτίδα.

Η γυναίκα, παρά τις προσπάθειές των γιατρών για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας της, χρειάστηκε τελικά να διασωληνωθεί, ενώ αναμένεται η διακομιδή της στην ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Πάτρας «Αγιος Ανδρέας».

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν το μωρό έχει επίσης μολυνθεί από κορονοϊό.

