Χαλκιδική: σύλληψη καταζητούμενου για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η σύλληψη έγινε από την ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές της Σουηδίας για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), συνελήφθη στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής.

Πρόκειται για 38χρονο Σουηδό υπήκοο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τον εντόπισαν, χθες το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης και συνεργασίας με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα της Σουηδίας, κατηγορείται, από κοινού με συνεργούς του, για δύο τουλάχιστον περιπτώσεις εισαγωγής, μέσω θαλάσσης, ποσοτήτων κοκαΐνης που προσεγγίζουν τα 337 κιλά κοκαΐνη. Επιπλέον ο ίδιος, μέσω εταιρειών που διαχειριζόταν, φέρεται. κατά τα ίδια έγγραφα, να νομιμοποίησε από την παράνομη δραστηριότητά του, ποσό ύψους 400.000 ευρώ, αγοράζοντας ακίνητα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε Σουηδία, Γερμανία, Ελλάδα και Παναμά.

Οι πράξεις που τού αποδίδουν οι σουηδικές Αρχές φαίνεται να τελέστηκαν από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, στη Σουηδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο 38χρονος καταζητούμενος κρατείται και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που συνδέονται με το αίτημα έκδοσής του στη Σουηδία.

