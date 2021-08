Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Σύλληψη εμπρηστή δάσους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ερευνών για πυρκαγιά μικρής έκτασης

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη άνδρας, βραδινές ώρες της Τρίτης, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας - Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Τροχαίας και Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου- σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου, κατηγορούμενος για εμπρησμό σε δασική έκταση.

Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ερευνών για πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, σε δασική έκταση στην περιοχή Δεμουτσαντάτα, η οποία κατασβέσθηκε άμεσα.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με σπίρτα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: Αναζωπυρώσεις και αγωνία για τον οικισμό

ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν

ΕΦΚΑ: πως μπορούν να πάρουν σύνταξη όσοι χρωστάνε σε ασφαλιστικά Ταμεία