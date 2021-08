Λέσβος

Λήμνος: Βλάβη στο Aqua Star με 516 επιβάτες

Το Aqua Star είχε παρουσιάει βλάβη και το περασμένο Σάββατο

Βλάβη στον κεντρικό καταπέλτη παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Aqua Star με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι αυτή την ώρα στο λιμάνι της Μύρινας, στη Λήμνο.

Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αποπλεύσει στις 12.30 μεσημέρι για Καβάλα, μεταφέροντας 516 επιβάτες και 164 οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης προκειμένου το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.

Το ίδιο πλοίο, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Λαύριο- Άγιος Ευστράτιος- Λήμνος- Καβάλα, είχε παρουσιάσει το περασμένο Σάββατο βλάβη σε μία από τις μηχανές του εκτελώντας αντίστροφο δρομολόγιο προς Λαύριο.

Αποκαταστάθηκε η βλάβη

Aποκαταστάθηκε στις 19:15 το απόγευμα η βλάβη στον κεντρικό καταπέλτη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Aqua Star.

Το πλοίο με 516 επιβάτες και 164 οχήματα αναχώρησε για την Καβάλα.

