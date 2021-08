Φθιώτιδα

Δήμαρχος Λοκρών στον ΑΝΤ1: Σοκ από τη σύλληψη 14χρονου για εμπρησμό (βίντεο)

Πώς έφθασαν στα ίχνη του οι Αρχές. Τι φέρεται να είπε το παιδί και τι υποστηρίζουν οι γονείς του.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τη σύλληψη του 14χρονου για εμπρησμούς στον Θεολόγο Φθώτιδας, όπως είπε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”, ο δήμαρχος Λοκρών, Αθανάσιος Ζεκεντές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το παιδί εντοπίστηκε από κάμερες που παρακολουθούσε το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, να πηγαίνει με το ποδήλατό του. Προσήχθη, μαζί με τους γονείς του.

Ο κ. Ζεκεντές είπε πως, από πληροφόρηση που είχε, ο 14χρονος υποστήριξε πως… του άρεσε να βλέπει φωτιές και καπνούς. Πρόσθεσε πως γίνεται μία προσπάθεια από την οικογένεια να αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Υπογράμμισε πως η σύλληψη του 14χρονου για εμπρησμό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, εξηγώντας πως όταν περιμένεις να βρεις έναν εμπρηστή με κίνητρο και βρίσκεις ένα παιδί, είναι κάτι που δεν το περιμένεις.

