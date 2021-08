Χαλκιδική

Χαλκιδική: “έβρεξε προβλήματα” στην Κασσάνδρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 60 κλήσεις για άντληση υδάτων

Προβλήματα προκάλεσε η καλοκαιρινή καταιγίδα που έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης την περιοχή της Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 60 κλήσεις για άντληση υδάτων σε Καλλιθέα και Άφυτο, όμως χρειάστηκε να επέμβει μόνο σε τρεις περιπτώσεις.

Λόγω της έντασης του φαινομένου πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία των οχημάτων, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Δήμος Κασσάνδρας: Λειτουργήσαμε ακαριαία και στοχευμένα στην καταιγίδα

«Άμεση ήταν η επέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου Κασσάνδρας προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες της ισχυρής νεροποντής που έπληξε την περιοχή και κυρίως την Άθυτο και την Καλλιθέα, λίγο πριν το μεσημέρι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Κασσάνδρας.

«Οι υπηρεσίες του δήμου λειτούργησαν ακαριαία και στοχευμένα με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Κασσάνδρας.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στον Θεολόγο: Ο 14χρονος αρνείται τους εμπρησμούς

Κορονοϊός - Χίος: Αεροδιακομιδή βρέφους 30 ημερών και του 12χρονου αδερφού του

Θεσσαλονίκη - Απαγωγή 10χρονης: δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση