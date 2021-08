Φθιώτιδα

Λαμία: Αγροτικό “μπούκαρε” σε σπίτι (εικόνες)

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στην Λαμία, όταν αγροτικό μπήκε στην αυλή σπιτιού, την ώρα που ο ιδιοκτήτης έπινε καφέ στην αυλή.

Ένα απίστευτο τροχαίο έγινε στη βόρεια πλευρά της Λαμίας, πάνω από τον Άγιο Αθανάσιο. Την ώρα που ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ηλικίας 40 ετών, έπινε αμέριμνος καφέ στην αυλή, είδε το αγροτικό να εισβάλει στο σπίτι και να χτυπάει με δύναμη το μηχανάκι που ήταν παρκαρισμένο στην είσοδο.

«Το μηχανάκι εκσφενδονίστηκε κυριολεκτικά και πήγαινε κατά πάνω του. Ευτυχώς ο άνθρωπος πρόλαβε και μετακινήθηκε και έβαλε μπροστά στα χέρια του για να προστατευθεί και γι αυτό χτύπησε το χέρι του...», είπε ένας από τους γείτονες στο LamiaReport και συνέχισε «Ο Θεός έβαλε το χέρι του και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν έξω η γυναίκα του γιατί κάθεται ακριβώς εκεί που έπεσε το μηχανάκι....»

Ο οδηγός του αγροτικού, υποστήριξε ότι κατεβαίνοντας την οδό Κεφαλληνίας δεν έπιασαν τα φρένα.

Στάθηκε πάρα πολύ τυχερός που δεν "εμβόλισε" κάποιο αυτοκίνητο, μηχανάκι ή ποδήλατο επί της οδού Καρπάθου και φυσικά ακόμα πιο τυχερός που δεν παρέσυρε κάποιον πεζό.

Το αγροτικό είχε κρεμαστεί στα κάγκελα και τη σκάλα, ενώ η αυλή έμοιαζε κυριολεκτικά με βομβαρδισμένο τοπίο.

