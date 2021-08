Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Τουρίστες “έσπασαν” την καραντίνα για να “αποδράσουν”

Είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και αποφάσισαν να… το σκάσουν από το ξενοδοχείο καραντίνας

Άνω κάτω έκαναν τη Ζάκυνθο τέσσερις Ιταλοί τουρίστες, που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και αποφάσισαν να… το σκάσουν από το ξενοδοχείο καραντίνας και να πάνε στο αεροδρόμιο προκειμένου να φύγουν για Ιταλία.

Οι τέσσερις Ιταλοί τουρίστες έμεναν σε ένα από τα δυο ξενοδοχεία της Ζακύνθου, όπου φιλοξενούνται κρούσματα που εντοπίζονται στο νησί.

Οι νεαροί Ιταλοί, ηλικίας 21 έως 23 ετών, έφυγαν το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με το ertnews.gr, από το ξενοδοχείο καραντίνας. Πήγαν στο αεροδρόμιο Ζακύνθου με «σχέδιο» να πάρουν το αεροπλάνο για Ιταλία.

Είχαν λογαριάσει χωρίς τον… ξενοδόχο, αφού η διεύθυνση του ξενοδοχείου καραντίνας είχε διαπιστώσει πως έλειπαν και είχε ειδοποιήσει τις αρχές. Και έτσι στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου συνέλαβαν στο αεροδρόμιο τους τέσσερις Ιταλούς τουρίστες.

Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 στον καθένα για παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού και τους οδήγησαν πίσω στο ξενοδοχείο καραντίνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πριν από περίπου έναν μήνα, την καραντίνα είχαν προσπαθήσει να «σπάσουν» και τέσσερις τουρίστριες από τη Βρετανία, οι οποίες ήταν στενές επαφές κρούσματος. Κι εκείνες, όπως, είχαν την ίδια τύχη με τους νεαρούς Ιταλούς…

