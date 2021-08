Ηλεία

Πύργος: χειροβομβίδα βρέθηκε σε διαμέρισμα (εικόνες)

Πανικός στο κέντρο της πόλης. Πώς βρέθηκε η χειροβομβίδα σε πατάρι σπιτιού.

Συναγερμός σήμανε στον Πύργο όταν οι Αρχές της πόλης ενημερώθηκαν για τον εντοπισμό μιας χειροβομβίδας σε διαμέρισμα, κοντά στα Δικαστήρια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε ένα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Λίγες ώρες αργότερα, οι άνδρες του Λόχου Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια την χειροβομβίδα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος εντόπισε την χειροβομβίδα παλαιού τύπου ενώ έκανε εργασίες στο πατάρι.

