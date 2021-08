Ρεθύμνου

Δολοφονία στο Ρέθυμνο: Βγήκε από την εντατική ο δράστης

Ο 49χρονος είχε αυτοτραυματιστεί στο κεφάλι, αφού πυροβόλησε πισώπλατα με καραμπίνα και σκότωσε την 47χρονη Σταυρούλα.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την στυγερή γυναικοκτονία, με θύμα την 47χρονη Σταυρούλα Σιραγοπούλου, ο 49χρονος δράστης και “γείτονάς” της στην επιχείρηση που διατηρούσε στο Πάνορμο Ρεθύμνου, βγήκε από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο.

Υπενθυμίζεται ότι το μοιραίο εκείνο κυριακάτικο απόγευμα της 8ης Αυγούστου, η άτυχη 47χρονη δέχθηκε πισώπλατα πυροβολισμούς από καραμπίνα, με αποτέλεσμα να κοπεί το νήμα της ζωής της.

Ο 49χρονος δράστης, με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο, αμέσως μετά την πράξη του αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο με το ίδιο όπλο.

Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη γναθοχειρουργική επέμβαση. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του, ωστόσο εκτιμάται ότι θα χρειαστούν πολλές ακόμα επεμβάσεις αποκατάστασης.

Να σημειωθεί ότι οι διωκτικές Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία, μία από τις πολλές που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο.

