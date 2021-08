Χαλκιδική

Χαλκιδική: λουόμενος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 49χρονος λουόμενος στα Νέα Πλάγια.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 49χρονος από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Νέων Πλαγίων Χαλκιδικής.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

