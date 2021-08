Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Προσαγωγή για την πυρκαγιά στο Αργάσι

Υπάρχουν μαρτυρίες για την δράση του νεαρού αλλοδαπού, οι οποίες εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές.

Ένας αλλοδαπός προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου για την πυρκαγιά στο Αργάσι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν μαρτυρίες για την δράση του νεαρού αλλοδαπού οι οποίες εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και εθελοντές και μηχανήματα της ΟΤΑ και περίπου δύο ώρες αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύσουν οικίες στο Αργάσι.

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη επιχείρησε στο σημείο, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ.

