Πιερία

Κατερίνη: φωτιά σε αποθήκη έκαψε 40 τόνους ρίγανης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για να μην επεκταθεί η φωτιά σε γειτονικέ επιχειρήσεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα γύρω στις 03:30 σε αγροτική αποθήκη στην Κατερίνη.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό της αποθήκης και έκαψε 40 τόνους ρίγανης και αγροτικά μηχανήματα.

Επτά πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα περιόρισαν και έσβησαν έγκαιρα τη φωτιά.

Κατά το περιστατικό δεν απειλήθηκε γειτονική επιχείρηση και δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.

Ειδήσεις τώρα:

Πανσέληνος Αυγούστου: ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα

Τραμπ για Αφγανιστάν: η μεγαλύτερη ταπείνωση στην ιστορία των ΗΠΑ