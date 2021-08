Μαγνησία

Έγκλημα στον Βόλο: μία σύλληψη για το άγριο φονικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες ότι ένας 34χρονος ομολόγησε την πράξη του. Το χρονικό του εγκλήματος και το κίνητρο του φόνου.

Στη σύλληψη ενός 34χρονου περοχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου για την ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε στο Βόλο με θύμα έναν επιχειρηματία, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριές στον λαιμό και χτύπημα με αντικείμενο του σπιτιού στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος ομολόγησε την πράξη του, τονίζοντας ότι πρώτος έβγαλε μαχαίρι ο 47χρονος. Το κίνητρο του φόνου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αφού οι εμπλεκόμενοι στο φονικό φέρεται ότι έχουν απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία και τις διωκτικές αρχές, για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών.

Στο τμήμα είχαν οδηγηθεί το πρωί η μητέρα και ο αδελφός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του φονικού, ενώ οι ανακρίσεις συνεχίζονται.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το θύμα μαζί φιλικό του πρόσωπο πήγαν στην οικία του δράστη. Εκεί ο 34χρονος, ύστερα από μεταξύ τους λογομαχία, τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού, ενώ επιπλέον του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι με θλων όργανο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που ειδοποίησε την Αστυνομία ήταν ο φίλος των δύο αδελφών που επίσης βρισκόταν στο σπίτι όταν έγινε το φονικό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.





Ειδήσεις τώρα:

Πάτρα: ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε μέσα σε λίγες μέρες

Βόνιτσα: ανήλικη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την μητέρα της

Ζάκυνθος: νεκρός 12χρονος από ηλεκτροπληξία