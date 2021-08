Δωδεκανήσα

Σεισμός στην Τήλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σεισμική δόνηση σε θαλάσσια περιοχή, πολύ κοντά στο νησί της Τήλου.

Συνεχίζεται η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, των τελευταίων ημερών, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί της Τήλου.

Στις 14:32, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τήλου και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις τώρα:

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Ζάκυνθος – ηλεκτροπληξία: συλλήψεις για τον θάνατο του 12χρονου

Κοζάνη: Μοναστήρι απαγορεύει την είσοδο σε πιστούς που φορούν μάσκες (βίντεο)