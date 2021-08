Μαγνησία

Βόλος: οικιακή βοηθός έριξε υπνωτικό σε ηλικιωμένη για να την κλέψει

Κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του πρωινού της παθούσας, έριξε υπνωτικό στο γάλα της και μπόρεσε να δράσει ανενόχλητη!

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε, το βράδυ του Σαββάτου, μία 62χρονη γυναίκα από τη Γεωργία, για ληστεία που διαπράχθηκε σε βάρος μιας 79χρονης στον Αλμυρό Βόλου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με καταγγελία, η 62χρονη, εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός, κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του πρωινού της παθούσας, έριξε υπνωτικό στο γάλα της, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί. Στη συνέχεια έκλεψε από το χέρι της ένα ρολόι, μεγάλης χρηματικής αξίας και αποχώρησε από την οικία.

Επιπλέον, καταγγέλθηκε ότι το πρωί της Παρασκευής έλαβε χώρα παρόμοιο περιστατικό σε βάρος της παθούσας, από το πορτοφόλι της οποίας αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις η 62χρονη εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, στα διόδια των Αφιδνών Αττικής και ακολούθως προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού, όπου και συνελήφθη.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

