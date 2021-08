Ξάνθη

Φωτιά στην Ξάνθη

Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεσή της.

Πυρκαγιά ξέσπασε, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σε ορεινή δασική έκταση του νομού Ξάνθης, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κοντά στον οικισμό Ωραίο του Δήμου Μύκης Ξάνθης, σε δασική έκταση, μέσα σε ρεματιές, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις, μαζί με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

