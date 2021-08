Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: “Φως” στα αίτια της τραγωδίας με το παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η αυτοψία στο ξενοδοχείο. Καταθέσεις από εργαζόμενους και περίοικους. Αμέλεια των υπευθύνων καταγγέλλει η οικογένεια.

Περίπου στις 5 το απόγευμα, μετά από πολλές ώρες, ολοκληρώθηκε η αυτοψία στον χώρο του ξενοδοχείου, από τεχνικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς ώστε να συνταχθεί η πραγματογνωμοσύνη που θα βοηθήσει τις Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έφταιξε και ο 9χρονος έχασε την ζωή του από ηλεκτροπληξία.

Ταυτόχρονα λαμβάνονται και καταθέσεις, τόσο από εργαζόμενους στο ξενοδοχείο, όσο και από κατοίκους της περιοχής που έσπευσαν εκεί από την πρώτη στιγμή όταν αντιλήφθηκαν ότι ο ανήλικος είχε χάσει την ζωή του.

Η οικογένεια του παιδιού θα κινηθεί δικαστικά σε βάρος κάθε εμπλεκόμενου. Έχει ορίσει ήδη δικηγόρο. Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε λίγο νωρίτερα μαζί του. Αυτό που υποστηρίζουν αρχικά είναι πως δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο χώρος με τις εγκαταστάσεις του κλιματισμού να είναι προφυλαγμένος, μη προσβάσιμος δηλαδή στον οποιοδήποτε, ισχυρίζονται ότι δεν λειτούργησαν συστήματα ασφαλείας, ώστε να διακοπεί η παροχή ρεύματος και κάνουν λόγο για αμέλεια από πλευράς των υπευθύνων του ξενοδοχείου.

«Εκείνος ο ιδιοκτήτης είχε τα ρεύματα στα air condition σε αυτά τα καλώδια κάτω, τα είχε όλα ανοιχτά, εκεί, τα είχε απλώσει κάτω-κάτω, στο τέρμα του ξενοδοχείου, ίσα με το χώμα. Σίδερο είχε πιάσει (το παιδί) όχι ό,τι πήγε να πιάσει καλώδιο», λέει ο Ρούντι Λαχαρούσντι, θείος του παιδιού.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο ηλεκτρολόγος, που συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα, ώστε να καταθέσουν, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας στον 9χρονο για τα ακριβή αίτια θανάτου του.

*Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο σε λίγα λεπτά.

Ειδήσεις τώρα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Βόνιτσα: ανήλικη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την μητέρα της