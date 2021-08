Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε παλιά χωματερή

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα, επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε παλιά χωματερή πλησίον του χωριού Γέφυρα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία και δεν απειλεί κατοικίες. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα λόγω της καύσης των απορριμμάτων είναι αποπνικτική.

