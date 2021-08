Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες την έθεσαν υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια.

(φωτογραφία αρχείου)

Στις φλόγες παραδόθηκε τα ξημερώματα ακατοίκητο σπίτι στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, πριν επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια.

Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: Για νεκροψία - νεκροτομή στην Πάτρα η σορός του παιδιού

Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1: Κολικός νεφρού με οδήγησε στο χειρουργείο (βίντεο)

Μιχαηλίδου για εμβολιασμούς εργαζομένων: υπερδιπλασιάστηκαν στις προνοιακές δομές (βίντεο)