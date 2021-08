Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αιματηρή συμπλοκή - Τραυματίας στο νοσοκομείο

Συνελήφθη από αστυνομικούς ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης.

Σε προσωπικές διαφορές αποδίδεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη, με θύμα αλλοδαπό που διακομίστηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο της πόλης.

Ως δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία αλλοδαπός 31 ετών, που κατηγορείται ότι επιτέθηκε αρχικά σωματικά και εν συνέχεια με χρήση αναδιπλούμενου σουγιά στο θύμα, από το οποίο απέσπασε και το κινητό του τηλέφωνο.

Το θύμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης για τα περαιτέρω.

