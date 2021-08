Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα της Αγίου Δημητρίου (εικόνες)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Πότε αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Κλειστή είναι από σήμερα νωρίς το πρωί η οδός Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού.

Οι εργασίες στην Αγίου Δημητρίου γίνονται από τη συμβολή της οδού Λαγκαδά έως το ύψος της Ηφαιστίωνος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία από τη δυτική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο να προκαλέσει λίγη παραπάνω κίνηση στην Εγνατία στο ύψος της Κολόμβου και στη Λαγκάδα από το σημείο των εργατικών κατοικιών με κατεύθυνση το κέντρο.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν δύο μέρες και η κυκλοφορία θα είναι ελεύθερη για τους οδηγούς από την Τετάρτη.

Πηγή: Thestival.gr

