Φωτιά στην Εύβοια: Αναζωπύρωση στην Κάρυστο (βίντεο)

Πληροφορίες για αγνοούμενο. Αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών.

Αναβίωσε ο πύρινος εφιάλτης στην Εύβοια. Λίγες ώρες αφότου οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κάρυστο, σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου, με το συνεργείο του ΑΝΤ1, κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες από την περιοχή, όπου ένα οίκημα είχε παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μετέφερε την πληροφορία για ένα άτομο του οποίου η τύχη αγνοείται.

