Ηράκλειο: πυροβόλησαν άνδρα στη βεράντα του σπιτιού του

Ο άτυχος άνδρας καθόταν στη βεράντα του σπιτιού του όταν δέχτηκε τέσσερις πυροβολισμούς.

Νεκρός έπεσε ένας 40χρονος άνδρας στη Μεσαρά του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καθόταν στη βεράντα του σπιτιού του όταν δέχτηκε τέσσερις πυροβολισμούς από άγνωστο ή αγνώστους.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στις Μοίρες, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή, ενώ αναζητείται ο δράστης του αιματηρού περιστατικού.

Πηγή: e-mesara.gr

