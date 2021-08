Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: πέθανε ο δράστης που είχε αυτοπυροβοληθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρονικό της τραγωδίας, με τη δολοφονία της 47χρονης γυναίκας και μητέρας 2 παιδιών.

Πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Πάνορμο Ρεθύμνου, ο οποίος νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου κ. Τερζάκη «ο 49χρονος κατέληξε στις 00:30 τα ξημερώματα. Δεν υπήρχε σπλαχνικό κρανίο, το σημείο αυτό ήταν κατεστραμμένο. Στη σορό θα διενεργηθεί νεκροψία- νεκροτομή όπως προβλέπεται».

Η 47χρονη -που ήταν μητέρα δυο παιδιών- διατηρούσε επιχείρηση ακριβώς απέναντι από την τουριστική επιχείρηση του 49χρονου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή κίνητρα της άγριας δολοφονίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Με βάση τα πρώτα στοιχεία των αρχών, ο 49χρονος φέρεται να έφτασε με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του μπροστά από το κατάστημα της γυναίκας. Με γρήγορες κινήσεις ο άνδρας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, παίρνει από το πορτ μπαγκάζ μια κυνηγετική καραμπίνα και αμίλητος μπαίνει στο κατάστημα της 47χρονης, στο οποίο εκείνη την στιγμή υπήρχαν και πελάτες.

Την σημαδεύει και την πυροβολεί δύο φορές πισώπλατα, ενώ στην συνέχεια βγαίνει από το κατάστημα, βάζει το όπλο στο πορτ μπαγκαζ και πατώντας τέρμα το γκάζι εξαφανίζεται. Στην περιοχή επικρατεί πανικός, καθώς στο άκουσμα των πυροβολισμών κάτοικοι και παραθεριστές τρέχουν να κρυφτούν. Η γυναίκα σωριάζεται αιμόφυρτη, ενώ ένας ακόμα 27χρονος τουρίστας από την Αυστρία, που βρισκόταν στο σημείο τραυματίζεται από τα σκάγια στο χέρι.

Σε χρόνο ρεκόρ, στο σημείο φτάνουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ που ζώνουν την περιοχή, όπως και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Οι διασώστες καθ’ όλη την διάρκεια της διαδρομής κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν την γυναίκα στην ζωή, η οποία όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα στο νοσοκομείο να διαπιστωθεί ο θάνατος της. Ενώ στον 27χρονο τουρίστα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Άνδρες των διωκτικών αρχών, γνωρίζοντας την ταυτότητα του 49χρονου τον αναζήτησαν μέχρι που τον βρήκαν αιμόφυρτο σε κατάλυμα της οικογένειας σε άλλο χωριό. Ο άνδρας είχε ήδη στρέψει το ίδιο όπλο με το οποίο εκτέλεσε την γυναίκα προς το πρόσωπο του πατώντας την σκανδάλη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν μέχρι τη 1 τα ξημερώματα μάχη για να τον σταθεροποιήσουν και να τον κρατήσουν στην ζωή. Μάλιστα εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην διάρκεια της νύχτας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο σπλαχνικό κρανίο και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Ανακοινώσεις Κικίλια για νέα μέτρα

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του 48χρονου (βίντεο)

ΗΠΑ: “Βαρόνος” ναρκωτικών εκδόθηκε στο Μεξικό