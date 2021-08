Ηράκλειο

Έγκλημα στην Κρήτη: Τον σκότωσε ο εργάτης του, ομολόγησε ο δράστης

Ο άνδρας δούλευε στο ποιμνιοστάσιο του 39χρονου. Τι είπε στις Αρχές όταν τον συνέλαβαν.



Ένας άνδρας που δούλευε στο ποιμνιοστάσιο του 39χρονου φαίνεται πως είναι ο δολοφόνος του άτυχου άνδρα στη Μεσαρά.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του με αποτέλεσμα σήμερα ο άνδρας, με καταγωγή από τη Ρουμανία, να ομολογεί ότι σκότωσε τον 39χρονο.

Ο ίδιος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε το θύμα εξαιτίας του ότι του συμπεριφερόταν βάναυσα ενώ είχαν και οικονομικές διαφορές.



Το χρονικό του εγκλήματος



Ήταν λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ όταν ο 39χρονος κτηνοτρόφος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του δέχτηκε 5 πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο τραυματίζοντας τον σε πρόσωπο, κοιλιακή χώρα και άνω άκρα, μπροστά στα έντρομα μάτια της ανήλικης κόρης του.





Ο δράστης ή οι δράστες φαίνεται πως είχαν στήσει καρτέρι σε χώρο απέναντι από το σπίτι και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν το θύμα τους. Μάλιστα πρώτα πυροβόλησαν προς την πλευρά του ποιμνιοστασίου του θύματος όπου εκεί βρίσκονταν ο αλλοδαπός βοσκός-βοηθός χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.



Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και μέσα από ελαιώνες και χωράφια.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ειδικό κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ηρακλείου βρέθηκε στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πηγή: cretapost.gr

