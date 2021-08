Ρόδος: Καταδίωξη, βολές στον αέρα και σύλληψη Τούρκου διακινητή

Δωδεκανήσα

Νεαρός Τούρκος μετέφερε μετανάστες και εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Ρόδου. Οι επικίνδυνοι ελιγμοί και η σύλληψή του.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Τούρκου υπηκόου, που μετέφερε με ταχύπλοο σκάφος 9 αλλοδαπούς, χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 20-08-2021, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή αεροδρομίου της Ρόδου.

Ο χειριστής του εν λόγω σκάφους δεν ανταποκρίθηκε στα ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά την οποία το ταχύπλοο εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό να εμβολίσει το σκάφος του λιμενικού όπως επίσης και έτερο περιπολικό σκάφος που είχε σπεύσει στην περιοχή προς παροχή συνδρομής.

Ακολούθησαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους και τη σύλληψη του αλλοδαπού χειριστή του.

Στη συνέχεια, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή προσωπικού της Αστυνομικής Αρχής Ιαλυσού, εντόπισαν τους εννέα αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν στο σκάφος.

