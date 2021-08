Ιωάννινα

Ζαγόρι: απανθρακώθηκε πρώην αστυνομικός στο αυτοκίνητό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία στιγμή η σύζυγός του πρόλαβε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο αυτοκίνητο.

(φωτό αρχείου)

Τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του βρήκε ένας 63χρονος συνταξιούχος αστυνομικός καθώς κινούνταν, με τη σύζυγό του, επί της Επαρχιακής Οδού ανάμεσα στη Βίτσα και τα Ιωάννινα, στη θέση Κρανούλα - Άνω Πεδινά.

Μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητο ανάγκασε τον οδηγό να σταματήσει στην άκρη του χωματόδρομου. Το όχημα όμως τυλίχθηκε στις φλόγες και ο ίδιος εγκλωβίστηκε σε αυτό. Αντιθέτως, η σύζυγός του πρόλαβε να το εγκαταλείψει και να σωθεί.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός που είχε υπηρετήσει στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στους συναδέλφους του.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα της Π.Υ Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Mίνι lockdown στη Μεσσηνία - Παράταση στην Κρήτη

Αντώνης Σκυλλάκος: θρήνος στην κηδεία του

Αφγανιστάν: 31 Αυγούστου η οριστική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων