Ξάνθη

Ξάνθη: Πατέρας παρέσυρε και σκότωσε τον γιο του σε χωράφι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Ξάνθη με τον πατέρα να είναι σε κατάσταση σοκ. Θρήνος στην κηδεία του άτυχου άνδρα.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 72χρονος πατέρας χειριστής θεριζοαλωνιστικής μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 52χρονο γιο του, την ώρα του θερισμού στο ίδιο τους το χωράφι αργά το απόγευμα της Δευτέρας (23-08-2021), στο Παλιό Εράσμιο Ξάνθης.

Το τραγικό συμβάν βύθισε στη θλίψη την τοπική κοινωνία της περιοχής. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ευλάλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο άτυχος 52χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε παρασυρόμενος από την μηχανή. Όταν διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων ήταν ήδη αργά, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Χθες το απόγευμα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και κατοίκους του Δήμου Τοπείρου να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη, σε μια δουλειά ρουτίνας για τους δύο άνδρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Οικονόμου: η οικονομία θα είναι ανοιχτή, πιθανοί οι περιορισμοί (βίντεο)

Κώστας Ταχτσής: σαν σήμερα η άγρια δολοφονία του

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: “Μπλόκο” από 13 Σεπτεμβρίου - Όλα τα νέα μέτρα