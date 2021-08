Λασιθίου

Φωτιά στο Οροπέδιο Λασιθίου (εικόνες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στο Οροπέδιο Λασιθίου και σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε δρόμο προς την περιοχή Κερά.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τις δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν, ακόμα, προσωπικό και μηχανήματα του δήμου Οροπεδίου και της ΕΛΑΣ.

Λόγω της φωτιάς που καίει χορτολιβαδική έκταση, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση οικισμών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι τοπικές Αρχές συνιστούν στους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο προς Κερά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

