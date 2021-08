Σέρρες

Σέρρες: Εκτροχιασμός τρένου που μετέφερε καύσιμα

Πετρέλαιο για το Στρατό μετέφερε η αμαξοστοιχία της οποίας τα βαγόνια ανετράπησαν.

Δύο βαγόνια που μετέφεραν καύσιμα για τον Στρατό ανατράπηκαν στην περιοχή της Νέας Ζίχνης Σερρών, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Στρατού, που λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου ανάφλεξης.

Επί τόπου βρίσκεται και η Πυροσβεστική για πυροπροστασία. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ τα αιτία της ανατροπής αναμένεται να ερευνηθούν.

Λόγω του ατυχήματος, που συνέβη περίπου 4 χιλιόμετρα μετά τη Λευκοθέα Σερρών, με μέτωπο προς Δράμα, διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη.

Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το συμβάν

Σήμερα Τετάρτη 25-08-2021 και περί ώρα 13:40, στην χιλιομετρική θέση 173+880 γρ Θ-ΑμΠΚ της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, ευρύτερη περιοχή του ΔΔ Λευκοθέας της ΠE Σερρών, εκτροχιάστηκαν δύο έμφορτα, με καύσιμα του Ελληνικού Στρατού, βαγόνια.

Τα προαναφερθέντα βαγόνια αποτελούν τμήμα εμπορικής αμαξοστοιχίας αποτελούμενης από συνολικά έντεκα βαγόνια που εκτελούσε μεταφορά φορτίου.

Στο σημείο του εκτροχιασμού μετέβησαν άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία προκειμένου να διευθετήσουν θέματα διαρροής καυσίμου από τα εκτροχιασμένα βαγόνια, συνεργεία της ΟΣΕ ΑΕ προκειμένου να διευθετήσουν θέματα βλαβών στην σιδηροδρομική γραμμή και συνεργεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για την αποκατάσταση, τον εντροχιασμό και απομάκρυνση των βαγονιών.

Σε συνέχεια των ως άνω αναφερομένων ενεργειών και κατόπιν της απομάκρυνσης όλων των βαγονιών από την σιδηροδρομική γραμμή η ΟΣΕ ΑΕ θα εκτιμήσει το εύρος των ζημιών στο δίκτυο και θα μεριμνήσει άμεσα για την αποκατάσταση τους. Ώστε να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

