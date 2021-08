Πέλλα

Γιαννιτσά: Έβγαλε μαχαίρια σε παιδιά που έκαναν φασαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μαχαίρια της κουζίνας βγήκε ένας άνδρας για να απειλήσει τα παιδιά που έπαιζαν.

Στη σύλληψη άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στα Γιαννιτσά Πέλλας, ύστερα από καταγγελία ότι έβγαλε μαχαίρι σε παρέα εφήβων επειδή έκαναν φασαρία. Το περιστατικό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνέβη μετά τα μεσάνυχτα, σε δημοτικό πάρκο της πόλης.

Ο 62χρονος άνδρας, κατά τις ίδιες πηγές, ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι συγκεντρωμένοι ανήλικοι και κατέβηκε από το σπίτι του -που γειτνιάζει με το πάρκο- κρατώντας δύο μαχαίρια οικιακής χρήσεως με τα οποία τους εκφόβισε, ζητώντας να απομακρυνθούν.

Πράγματι λίγη ώρα αργότερα οι ανήλικοι απομακρύνθηκαν αλλά για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και ακολούθησε η αυτόφωρη σύλληψη του 62χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: “Καυτή” αντιπαράθεση για τις φωτιές

Nirvana: Το “μωρό” του Nevermind τους μηνύει για παιδική πορνογραφία



Ξάνθη: Πατέρας παρέσυρε και σκότωσε τον γιο του σε χωράφι