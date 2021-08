Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Νεκρός o 46χρονος, που είχε χαθεί τον Δεκαπενταύγουστο

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Νεκρός είναι τελικά ο 46χρονος από τους Φιλιάτες, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, αστυνομικοί που περιπολούσαν εντόπισαν το όχημά του σε γκρεμό, κοντά στο Μοναστήρι της Μίχλας.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ προσέγγισαν το σημείο όπου διαπίστωσαν ότι ο 46χρονος είναι νεκρός.

Πηγή: thespro.gr

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε και ανασύρθηκε με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, άνδρας στην Τ.Κ. Πολύδροσου του Δήμου Σουλίου Θεσπρωτίας. Επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με ένα όχημα και σκύλος έρευνας και διάσωσης της 5ης ΕΜΑΚ, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ».

