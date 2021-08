Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Φρόντιζαν …ορφανές γλάστρες

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά από παρακολούθησή τους.

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων για την καλλιέργειά της.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε δασώδη περιοχή στον Μυλοπόταμο, η οποία οργανώθηκε μετά από συστηματική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης, εντοπίστηκε η φυτεία και κατασχέθηκαν συνολικά τριάντα ένα δενδρύλλια ύψους έως 3 μέτρων που καλλιεργούντο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Ακολούθησε έρευνα σε εγκαταλειμμένη οικία και το περιβάλλοντα χώρο, κοντά στη φυτεία, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον δεκαεπτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως ενός μέτρου, επιμελώς καλλιεργημένα σε ισάριθμες γλάστρες, τα οποία εκριζώθηκαν καθώς και τμήματα αποξηραμένων φυτικών αποσπασμάτων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι δυο Έλληνες εμπλέκονται στην καλλιέργεια των δενδρυλλίων και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

