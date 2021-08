Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε τσάντες με χρήματα από αυτοκίνητο ιδιοκτήτη εταιρείας

Ο δράστης έγινε αντιληπτός, αλλά κατάφερε να ξεφύγει μαζί με τα κλοπιμαία.

Τσάντες με άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό αφαίρεσε άγνωστος δράστης, από όχημα ιδιοκτήτη εταιρείας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε το περιστατικό αλλά ο δράστης τον απώθησε και κατάφερε να ξεφύγει, μαζί με τα κλοπιμαία, με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν και άλλα άτομα.

Σε κοντινό σημείο άντρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν και προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ευόσμου τρία άτομα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετίζονται με τη ληστεία.

