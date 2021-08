Ηράκλειο

Εκκλησία – εμβολιαστικό κέντρο στην Κρήτη: Τι είπε ο πάτερ Ανδρέας Καλιοντζάκης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

«Βλέποντας το σοβαρό πρόβλημα υγείας που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σκέφτηκα ότι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνά όλη η ανθρωπότητα» είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο πατέρας Ανδρέας Καλιοντζάκης, εφημέριος στην Ενορία Αγίου Νικολάου Αρχανών, στην Κρήτη, με αφορμή την πρωτοβουλία του να μετατρέψει την εκκλησία σε εμβολιαστικό κέντρο.

Όπως είπε «αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι ο μόνος τρόπος ειναι να πιστούν ορισμένοι χριστιανοί», που διατηρούν επιφυλάξεις, προσθέτονας ότι «κάποιοι πίστηκαν και ήδη έχουν γραφτεί για να εμβολιαστούν τουλάχιστον 20 άτομα μέχρι στιγμής».

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 π.μ εως 2 μ.μ.

Ο πάτερ Ανδρέας υπογράμμισε ότι «το μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο ψυχή τε και σώματι» και σημείωσε ότι «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα προστατέψουμε την υγεία του κόσμου».

