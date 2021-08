Τρίκαλα

Πηνειός: Στέρεψε το ποτάμι - ολόκληρα στρέμματα θυμίζουν έρημο (εικόνες)

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός καλεί σε βιολογική αφύπνιση μετά και την αυτοψία που πραγματοποίησε.

Σε... έρημο έχει μετατραπεί σε ορισμένα σημεία ο Πηνειός ποταμός, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, καθώς λόγω υψηλών θερμοκρασιών και υπεράντλησης των υδάτων έχει στερέψει!

Για τον λόγο αυτό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός καλεί σε βιολογική αφύπνιση μετά και την αυτοψία που πραγματοποίησε μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, σε όλο το μήκος του Πηνειού, από την Καλαμπάκα έως την πόλη των Τρικάλων.

«Το νερό δεν έχει ιδιοκτησία. Ανήκει σε όσους το έχουν ανάγκη. Η Θεσσαλία ερημοποιείται, αργοπεθαίνει. Σε μήκος 25 χιλιομέτρων από τις πηγές έως τη γέφυρα του Διαλεχτού στα Τρίκαλα δεν υπάρχει σταγόνα νερού στον Πηνειό. Η φύση μας προειδοποιεί, η φύση μας καλεί, η φύση μας λέει ενεργήστε τώρα. Είναι η ώρα για ορθολογική διαχείριση του νερού. Είναι η ώρα για να μπει μπροστά το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ελλάδα ο Αχελλώος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε.

«Eγκαιρα προειδοποιήσαμε και προειδοποιούμε. Ενώστε δυνάμεις για να κερδίσουμε το μέλλον της Θεσσαλίας και της χώρας για τους ανθρώπους που ζουν, που παράγουν και δημιουργούν» πρόσθεσε ο κ. Αγοραστός.

Πηγή: trikalaenimerosi.gr

