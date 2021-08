Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ο τρομοκράτης που λήστεψε την τράπεζα στο Ρετζίκι (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 48χρονου.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 48χρονου ο οποίος φέρεται να είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης και συνελήφθη στις 9 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 48χρονος φέρεται να είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατική Αυτοάμυνα».

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τον συλλάβουν μετά από ένοπλη ληστεία, που σημειώθηκε σε τράπεζα, στο Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς αναζητείτο περίπου 1,5 χρόνο και μεταξύ άλλων φέρεται να εμπλέκεται στη ληστεία πρακτορείου στο Χολαργό, τον Οκτώβριο του 2019.

Ο δράστης διέφυγε με μοτοσικλέτα και κατευθύνθηκε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής όπου είχε σταθμευμένο ένα κλεμμένο αυτοκίνητο.

Επιβιβάστηκε στο όχημα και κατάφερε αρχικά να ξεφύγει. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον είδαν να περνά με το αυτοκίνητο από μπροστά τους. Τον έκριναν ως ύποπτο και τον καταδίωξαν.Πίσω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες.

