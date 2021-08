Χαλκιδική

Xαλκιδική: Συνελήφθη φυγόποινος με πλούσιο παρελθόν

Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με την οποία καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 58χρονος φυγόποινος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με την οποία καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Ο άντρας εντοπίστηκε στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, όπου επέδειξε πλαστή ταυτότητα στους αστυνομικούς, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν. Πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, που είχε καταδικαστεί ερήμην το 2017 από το Κακουργιοδικείο Αθηνών.

Επιπλέον, σε έρευνα που ακολούθησε τη σύλληψή του, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ότι καλλιεργούσε σε αγροτική περιοχή ένα δενδρύλλιο κάνναβης, το οποίο κατασχέθηκε, όπως επίσης μικροποσότητα κάνναβης.

