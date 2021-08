Φθιώτιδα

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο “εμβόλισε” μοτοσικλετιστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία με τα αγριογούρουνα στους επαρχιακούς δρόμους της Φθιώτιδας.

(φωτογραφία αρχείου)

Σχεδόν καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον τα τροχαία με αγριογούρουνα, κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, σε επαρχιακούς αλλά και κεντρικούς δρόμους της Φθιώτιδας.

Ένας εργαζόμενος, ο οποίος ξεκίνησε νωρίς το πρωί να πάει από το Μαρτίνο για δουλειά στη Λάρυμνα, είχε τροχαίο με αγριογούρουνο. Το μεγάλο ζώο, διασχίζοντας τον επαρχιακό δρόμο, χτύπησε το μηχανάκι στον πίσω τροχό, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει την ισορροπία του και να συρθεί στο οδόστρωμα για αρκετά μέτρα. Ευτυχώς ο δικυκλιστής φορούσε κράνος και δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Επίσης τροχαίο σημειώθηκε και στον δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, στο ύψος της Βίτωλης, όταν ο οδηγός ενός τζιπ έπεσε πάνω σε κοπάδι από αγριογούρουνα τις μεταμεσονύκτιες ώρες . Και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός πάρα μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Ρουμάνος (βίντεο)

Champions League: έγινε η κλήρωση των ομίλων