Βοιωτία

Κορονοϊός - Λιβαδειά: Συναυλία με χορό και συνωστισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταγκαλέγκας, ο οποίος ήταν παρών στην συναυλία.

Εικόνες που δεν θυμίζουν σε τίποτα περίοδο κατά την οποία η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα του κορονοϊού καταγράφηκαν σε συναυλία στη Λιβαδειά.



Την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού «σαρώνει» τη χώρα, στο Ανοικτό Θέατρο της Κρύας στη Λιβαδειά επικράτησε χαμός στη συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη που διοργάνωσε ο Δήμος Λεβαδέων, στα πλαίσια των Τροφωνίων 2021.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προκαλούν μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό. Εκατοντάδες θεατές χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις και δεκάδες όρθιοι να χορεύουν και να τραγουδούν. Ανάμεσα στους θεατές ήταν και ο δήμαρχος Γιάννης Ταγκαλέγκας ο οποίος μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο στο Facebook.

Ο κ. Ταγκαλέγκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" διευκρίνισε πως όταν η κατάσταση ξέφυγε ζήτησε από την ερμηνεύτρια να κλείσει τη συναυλία το οποίο και έγινε. Συγκεκριμένα είπε "τηρήσαμε στο απόλυτο τα μέτρα, είχαμε το 70% με αριθμημένα κουπόνια, παρουσία και της αστυνομικής Αρχής στην έναρξη της εκδήλωσης. Κάποια στιγμή αυθόρμητα το κοινό κατέβηκε να χορέψει στην σκηνή, για ένα λεπτό, ήμουν εκεί και ζήτησα στην καλλιτέχνιδα να σταματήσει την συναυλία, όπως και έγινε. Είπε ένα τελευταίο τραγούδι και σταμάτησε".