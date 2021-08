Μαγνησία

Κακοκαιρία στο Πήλιο: Σκάφη βγήκαν στην στεριά (εικόνες)

Ξαφνικό μπουρίνι έπληξε την περιοχή, όπου ακόμα και τα σκάφη βγήκαν στη στεριά, ενώ ένας πλάτανος ξεριζώθηκε στο Ξουρίχτι.



Ακόμα και τα σκάφη βγήκαν στη στεριά χθες το απόγευμα στο Πήλιο, από τους ισχυρούς νοτιάδες που έπνεαν στην περιοχή.

Το μπουρίνι, που διήρκησε λίγη ώρα αποδείχθηκε ελάχιστα καταστροφικό, αφού περιορίστηκε σε πτώσεις δέντρων και κλαδιών, αλλά και μικρότερες ζημιές στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Εντυπωσιακές όμως είναι οι εικόνες από το παραλιακό μέτωπο του Πηλίου. Στα Καλά Νερά, την Άφησσο, τη Γατζέα και άλλες περιοχές, λόγω των νοτίων ανέμων, ακόμα και τα σκάφη προσάραξαν στις ακτές. Ο φωτογραφικός φακός καταγράφει πρωτοφανείς εικόνες με ιστιοφόρα να μοιάζουν σαν καρυδότσουφλα που πηγαίνουν όπου φυσάει ο άνεμος.

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν χθες το απόγευμα και στο Ξουρίχτι Πηλίου, από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Το ξαφνικό μπουρίνι διήρκησε λίγα μόλις λεπτά, αλλά ήταν αρκετά για να ξεριζώσουν τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού, ο οποίος βρισκόταν εκεί εκατοντάδες χρόνια και αποτελούσε σήμα κατατεθέν της περιοχής.

