Θεσσαλονίκη – κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τρόφιμοι, αλλά και τα μέλη του προσωπικού έχουν εμβολιαστεί.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, μετά από τον εντοπισμό 30 κρουσμάτων κορονοϊού σε γηροκομείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 29 τρόφιμους κι έναν εργαζόμενο. Όλοι τους όμως παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και παραμένουν εντός της δομής.

Το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των τρόφιμων στο γηροκομείο είναι εμβολιασμένοι.

Ο ΕΟΔΥ έστειλε κλιμάκιο στη δομή για να ΄προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

