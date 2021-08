Φθιώτιδα

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εντολή εκκένωσης στο Λογγίτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα, έσπευσαν στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στο Λογγίτσι Φθιώτιδας για τρίτη φορά μέσα στο μήνα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα, βόρεια του χωριού της ανατολικής Φθιώτιδας, το ένα πλησίον δασικού δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ “σηκώθηκαν” αρχικά τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας. Από τα εναέρια μέσα δόθηκαν και τα πρώτα στοιχεία για τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που λόγω του δυνατού ανέμου, άλλαξε κατεύθυνση και απειλεί το χωριό!

Ως εκ τούτου, δόθηκε εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση 800 μέτρων από τα πρώτα σπίτια. Ρίψεις στο σημείο ανέλαβαν να κάνουν άλλα τρία αεροσκάφη (τα δυο Canadair), που “σηκώθηκαν” από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου.

Στο σημείο μετέβησαν υδροφόρες από Δομοκό και Στυλίδα, καθώς και ένα χωματουργικό για να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Βίκυ Σταμάτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Άκη Τσοχατζόπουλου

Ανέστης Βλάχος: Θλίψη στην κηδεία του (εικόνες)