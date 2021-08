Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ νεαρών σε πάρκο

Οι νεαροί ήθελαν να... λύσουν τις διαφορές τους. Σε δυο προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.



Συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, συνεπλάκησαν περισσότερα από 20 άτομα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ομάδα 10 νεαρών από το κέντρο της πόλης “επισκέφθηκε” την Μενεμένη για να λύσει τις διαφορές της με αντίστοιχη ομάδα νεαρών από την περιοχή.

Τα άτομα αντάλλαξαν κλωτσιές και μπουνιές σε πάρκο της οδού Κυρίμης. Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο περιπολικά από το οικείο τμήμα και πληρώματα των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ.

Οι τελευταίοι προσήγαγαν δύο άτομα ως ύποπτα για εμπλοκή στο περιστατικό της συμπλοκής.

