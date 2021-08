Χανιά

Χανιά: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο... σπίτι του (εικόνες)

Σε φυτώριο... κάνναβης είχε μετατρέψει το σπίτι του ένας αλλοδαπός στην Κίσσαμο.



Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη στην Κίσσαμο Χανίων αλλοδαπός.



Η σύλληψη του έγινε μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο σπίτι όπου έμενε κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρου στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία καλλιεργούντο επιμελώς με τη μέθοδο της υδροπονίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.





Εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την υδροπονική καλλιέργεια (λαμπτήρες, σύστημα εξαερισμού, λιπάσματα), 103 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

