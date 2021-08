Κορινθία

Κόρινθος: Χειροπέδες στον αστυνομικό που έκλεψε 600 ευρώ από μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 40χρονος άνδρας εξετάστηκε και ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας πως έχει πρόβλημα με τον τζόγο.

(εικόνα αρχείου)

Για υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος συνελήφθη χθες το βράδυ 40χρονος αστυνομικός από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ο αστυνομικός που υπηρετεί στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Κορίνθου, αφαίρεσε ποσό 600 ευρώ από χρηματοκιβώτιο που φυλάσσονταν χρήματα και τιμαλφή και το οποίο ανήκε σε δύο κρατούμενους.

Μία συνάδελφός του τον είδε να ψάχνει τα πράγματα των κρατουμένων και άμεσα κατήγγειλε το συμβάν στον προϊστάμενό του.



Ο 40χρονος άνδρας εξετάστηκε και ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας πως έχει πρόβλημα με τον τζόγο. Μ άλιστα, φέρεται να είπε ότι έχει ήδη ξοδέψει μέρος των χρημάτων που είχε κλέψει.