Χανιά

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και σε δύο ιερείς

Ποιες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στους δύο ιερείς.

Εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού 19χρονου ΑμεΑ από τα Χανιά, που είδε το «φως» της δημοσιότητας στα τέλη του Ιουλίου.

Αρχικά, έγινε γνωστό πως στην υπόθεση εμπλέκονταν ο πατέρας του και ένας φίλος του, ωστόσο στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως εμπλέκονταν κι άλλα άτομα: δύο ιερείς εκ των οποίων ο ένας συγγενής του 19χρονου, και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη παρακράτηση του 19χρονου την ημέρα που είχε εξαφανιστεί, κακοποίηση και βιαιοπραγία εις βάρος του.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα όπου εκδικαζόταν η υπόθεση ανάθεσης της κηδεμονίας του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, εκείνος ήταν κλειδωμένος σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων.

ΠΗΓΗ: Flashnews.gr

