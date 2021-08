Φθιώτιδα

Λαμία: Τα αίματα στο ισόγειο αποκάλυψαν την τραγωδία στον πρώτο όροφο (εικόνες)

Μακάβρια αποκάλυψη σε πολυκατοικία στο κέντρο της Λαμίας

Σοκ για την ιδιοκτήτρια σχολής χορού στην οδό Τσακάλωφ & Παπακυριαζή στη Λαμία, όταν λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου (28/8), άνοιξε για να προετοιμάσει την αίθουσα γυμναστηρίου.

Από την αίθουσα αναδυόταν δυσοσμία. Το σοκ ήρθε όταν πλησίασε το κομμάτι του τοίχου από όπου περνούν εξωτερικές σωλήνες θέρμανσης (καλοριφέρ) του κτιρίου. Οι σωλήνες ήταν πλημμυρισμένες στο αίμα, το οποίο είχε σχηματίσει μια μικρή λίμνη στη βάση τους!

Το μυστήριο λύθηκε όταν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Ένας 84χρονος άνδρας που έμενε μόνος του ακριβώς από πάνω βρέθηκε νεκρός και ενώ φαινόταν το μοιραίο να είχε συμβεί μέρες πριν.

Στην πολυκατοικία έφτασε και η υπηρεσία του εγκληματολογικού, καθώς ο άτυχος άνδρας κείτονταν μέσα σε μια λίμνη αίματος και ενώ βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Όπως όλα δείχνουν, κάτι παθολογικό ή μια τυχαία πτώση, είχε ως αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι πάνω στο καλοριφέρ και να ξεψυχήσει επί τόπου. Τα αίματα βρήκαν διέξοδο μέσω των εξωτερικών σωλήνων του καλοριφέρ κι έφτασαν μέχρι τον κάτω όροφο, με την έντονη δυσοσμία να αναδύεται και να αποκαλύπτει το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, την Πέμπτη το βράδυ είχε κλείσει κανονικά τη σχολή, χωρίς να υπάρχει κάτι στους σωλήνες και πολύ περισσότερο χωρίς να υπάρχει κάποια δυσάρεστη μυρουδιά. Προφανώς το κακό έγινε στο διάστημα που μεσολάβησε από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι που αποκαλύφθηκε η σορός του άτυχου ηλικιωμένου.

ΠΗΓΗ:LamiaReport.gr

